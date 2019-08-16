Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı

Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı

16.08.2019 11:33
Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı.

Bu kapsamda Bangladeş yönetiminin Myanmar'a gönderdiği 22 bin kişinin adının bulunduğu listedeki 3 bin 540 mültecinin geri dönüş işlemi başlatılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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