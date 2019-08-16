Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı

16.08.2019 11:33

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı.

Bu kapsamda Bangladeş yönetiminin Myanmar'a gönderdiği 22 bin kişinin adının bulunduğu listedeki 3 bin 540 mültecinin geri dönüş işlemi başlatılacak. Euronews.com'da Görüntüle