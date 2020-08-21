Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 401 yeni koronavirüs vakası Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 401 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 401 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 360'a ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 401 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 290 bin 360'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 artarak toplamda 3 bin 861'e çıktı.

Kaynak: DHA