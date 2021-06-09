Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi
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Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da yapılan genel kurul ile güven tazeleyen Başkan Onur Göçmez'in ilk hamlesi teknik direktör oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da yapılan genel kurul ile güven tazeleyen Başkan Onur Göçmez'in ilk hamlesi teknik direktör oldu. Bordo-beyazlılar Mustafa Gürsel ile anlaşmaya vardı.

Bandırmaspor genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Onur Göçmez yeni teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Gençlerbirliği ve Antalyaspor gibi takımlarda oynayan Mustafa Gürsel futbolu bıraktıktan sonra Fuat Çapa'nın yardımcılığı görevinde bulunmuştu. İlk kez teknik direktör olarak görev yapacak Mustafa Gürsel'in imza töreninde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Onur Göçmez "Bugün 2 yıllık yeni görev sürecimizin ilk gününde teknik direktör olarak Mustafa Gürsel hocamızla 1+1 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Aldığımız stratejik karar ile genç, dinamik, sahada ve saha dışında hedefleri olan teknik direktör ve futbolcularla ile anlaşacağız. 4 yıl içinde tesis, altyapı ve profesyonel takım için yeni bir yapı oluşturacağız. Mustafa Gürsel Hocamızın hedefleri de bizim hedeflerimizle örtüştüğü için onunla çalışmak istedik" dedi.

11 dış transfer yapılacak

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, dış ve iç transferle ilgili bilgilerde vererek, "11 dış transfer yapmak istiyoruz. 5 ya da 6 futbolcumuz ile de yola devam edeceğiz. Onur, Landel, İshak, Doğan Can, Pote ve Selçuk bu futbolcular içinde. Bu yıl ki transfer bütçemiz yaklaşık 21 milyon Lira olacak" diye konuştu.

Gürsel: "Artık zamanı geldi"

Bandırma'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ise "Ben 35 yıldır futbol camiasının içindeyim. Her kademede görev yaptım. Kendim hemen teknik direktör olmayı tercih etmedim. Lisanslarımı tamamlayarak doğru zamanı bekledim. Artık zamanı geldi. Bandırmaspor'un başarısı için yola çıktım. Yönetim Kurulu ile beraber en iyi takımı kuracağız" dedi. - BALIKESİR

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi
Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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