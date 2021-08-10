Bandırma'dan, orman yangınlarında mağdur olan üreticilere yem yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırma'dan, orman yangınlarında mağdur olan üreticilere yem yardımı

Bandırma'dan, orman yangınlarında mağdur olan üreticilere yem yardımı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından, Muğla'daki orman yangınlarında mağdur olan üreticilere, 50 ton saman ile 5 ton yem gönderildi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından, Muğla'daki orman yangınlarında mağdur olan üreticilere, 50 ton saman ile 5 ton yem gönderildi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enstitü tarafından temin edilen 50 ton saman ile AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından aynı kurumdan bedeli ödenerek alınan 5 ton yemi, Muğla'ya gönderdiklerini aktardı.

Hayvan yemlerinin, orman yangınları sırasında zarara uğrayan üreticilere dağıtılacağını aktaran Doğan, saman ve yemlerin lojistik masraflarının da kendileri tarafından karşılandığını bildirdi.

İki tıra yüklenen yem ve samanlar, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske, AK Parti İlçe Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenin arından Muğla'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı
Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Bülent Turan Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bandırma'dan, orman yangınlarında mağdur olan üreticilere yem yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:57:32. #1.16#

title