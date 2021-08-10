Bandırma'dan, orman yangınlarında mağdur olan üreticilere yem yardımı

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından, Muğla'daki orman yangınlarında mağdur olan üreticilere, 50 ton saman ile 5 ton yem gönderildi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından, Muğla'daki orman yangınlarında mağdur olan üreticilere, 50 ton saman ile 5 ton yem gönderildi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enstitü tarafından temin edilen 50 ton saman ile AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından aynı kurumdan bedeli ödenerek alınan 5 ton yemi, Muğla'ya gönderdiklerini aktardı.

Hayvan yemlerinin, orman yangınları sırasında zarara uğrayan üreticilere dağıtılacağını aktaran Doğan, saman ve yemlerin lojistik masraflarının da kendileri tarafından karşılandığını bildirdi.

İki tıra yüklenen yem ve samanlar, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske, AK Parti İlçe Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenin arından Muğla'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen