Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Koca Seyit Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Şıldak, bölgenin ileriye yönelik ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

El birliği içinde Balıkesir'in ve OSB'nin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Şıldak, "Üretimin artırılması ve daha fazla istihdam sağlanması için devlet imkanlarıyla mevcut durumun daha iyi hale getirilmesi için gayret edeceğiz. Bütün sıkıntıları birlik ve beraberlikle çözeceğiz. Birlik ve beraberlik olunca başarı da geliyor." diye konuştu.

Şıldak, Organize Sanayi Bölgesinin Balıkesir'in istihdamı için en önemli konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, OSB'de yapılacak her türlü iyileştirmenin, üretimin artmasına, böylelikle istihdamın da artmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray tarafından organize sanayide faaliyet gösteren firmaların talepleri hakkında bilgi verildi.

Gündemde yer alan konular ile Balıkesir OSB'nin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Bekki ve Nazmi Yarış da katıldı.

Kaynak: AA