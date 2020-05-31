Balıkesir'deki park ve bahçelere sosyal mesafe çemberi
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Balıkesir'deki park ve bahçelere sosyal mesafe çemberi

BALIKESİR'de, 1 Haziran'da yeniden vatandaşların kullanımına açılacak park ve bahçelerde, sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirildi.

Balıkesir'deki park ve bahçelere sosyal mesafe çemberi
31.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:52

BALIKESİR'de, 1 Haziran'da yeniden vatandaşların kullanımına açılacak park ve bahçelerde, sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirildi. 

1 Haziran'da geçilecek normalleşme süreciyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeleri vatandaşların kullanımına hazırlamak için çalışmalara başladı. Pandemi sürecinin başından bu yana 20 ilçe belediyesiyle koordineli çalışarak etkin bir mücadele sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partli Yücel Yılmaz, normalleşme sürecinde de il genelinde tedbirleri elden bırakmayarak, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Vatandaşları sosyal hayattan izole etmeden sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Yılmaz, "Şehir merkezinde Atatürk Parkı, Şehitler Parkı ile Avlu'da, Savaştepe-Havran-İvrindi ilçelerinde Millet Bahçelerinde, Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda ve Susurluk'ta Atatürk Parkı'nda bulunan yeşil alanlarda sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirdi. 3 metre çapında 3 metre aralıklarla çizilen çemberlerle halkın Covid-19 tedbirlerinin azaltıldığı normalleşme döneminde de sosyal mesafe kurallarını koruması amaçlanıyor. Parkların kapasitesine göre belirlenen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve fazla ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.Öte yandan, salgın sürecinin başında sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla meydan ve parklardan kaldırılan banklar, belediye ekiplerince dezenfekte edilerek yeniden yerlerine yerleştirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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