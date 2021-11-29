Balıkesir'de süt otu tohumu toprakla buluştu

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla başlanan süt tohumu projesi kapsamında, Balıkesirli çiftçilere dağıtılan süt otu tohumu toprakla buluştu.

Balıkesir'in bereketli topraklarında kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesirli çiftçilere dağıtılan süt otu (reygrass) tohumu toprakla buluştu.

TÜM İLÇELERE DAĞITILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarıldı. yapılan projeyle, çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyetinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. 73 ton süt otu tohumu, geçim kaynağı hayvancılık olan tüm Balıkesir'in ilçelerine dağıtılıyor.

Tohum dağıtımı sayesinde girdi maliyetleri konusunda fayda sağladıklarını belirten çiftçiler, tohum dağıtımı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti