Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polisleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonlarında 77 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir'de Narkotik polisleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonlarında 77 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 05.04.2021 - 11.04.2021 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Gönen, Susurluk, Bigadiç, Sındırgı, Havran, İvrindi, Burhaniye, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 77 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 66 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 105 gram esrar, 54 gram bonzai, 68 gram metamfetamin, 10 gram skunk maddesi, 19 kök kenevir bitkisi, 49 gram kenevir tohumu, 488 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 4 bin 240 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu
Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:29:40. #1.16#
title