Balıkesir'de jandarma ekiplerinden "yaya önceliği" uygulaması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma trafik timleri okul önlerinde "Önce Yaya Uygulaması" kapsamında yaya öncelikli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik yapılan uygulamada 1456 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan 60'ının sürücülerine toplam 27 bin 347 idari para cezası uygulanarak, 22 araç trafikten menedildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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