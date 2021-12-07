Balıkesir'de jandarma ekiplerinden "yaya önceliği" uygulaması - Haberler
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Balıkesir'de jandarma ekiplerinden "yaya önceliği" uygulaması

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de jandarma ekiplerinden

Balıkesir'de jandarma trafik timleri okul önlerinde "Önce Yaya Uygulaması" kapsamında yaya öncelikli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma trafik timleri okul önlerinde "Önce Yaya Uygulaması" kapsamında yaya öncelikli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik yapılan uygulamada 1456 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan 60'ının sürücülerine toplam 27 bin 347 idari para cezası uygulanarak, 22 araç trafikten menedildi.

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AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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