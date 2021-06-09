Balıkesir'de "İstiklal Madalyası" için çalışmalar sürüyor
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Balıkesir'de "İstiklal Madalyası" için çalışmalar sürüyor

Balıkesir'de 'İstiklal Madalyası' için çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in İstiklal Madalyası alması için gerekli başvuru ve taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunduklarını belirterek, Batı Cephesi'nin kuruluş merkezi olan kentin bu talebinde ısrarcı olacağını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in İstiklal Madalyası alması için gerekli başvuru ve taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunduklarını belirterek, Batı Cephesi'nin kuruluş merkezi olan kentin bu talebinde ısrarcı olacağını ifade etti.

Yılmaz, Türk Ocakları Balıkesir Şubesinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kuvayimilliye şehri Balıkesir'in İstiklal Madalyası hayalini gerçeğe dönüştürmek istediklerini söyledi.

Balıkesir'e Türkiye Büyük Millet Meclisinden İstiklal Madalyası almak istediklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisini geniş katılımlı bir heyetle ziyaret ettik. Ziyareti yaparken Türk Ocakları bu organizasyonun başındaydı. Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, sayın valimiz ve başka STK'ların temsilcileri olarak hep birlikte giderek bu konunun tekrar gündeme getirilmesini istirham ettik. Biz bu işin hep birlikte takipçisi, talebimizde ısrarlı olacağız. TBMM'ye sunduğumuz dosyamızda 20 ilçe belediyemizin meclislerinden oy birliğiyle alınmış karar var. Bunların hepsinin yansıması Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle bir karar daha var. Bu talebimizi ısrarla gündeme getireceğimizi söyledik. Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesiyle ilgili şehirde tam bir mutabakat var."

Ziyarette konuşan Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları da "Bütün şehir İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'e verilmesini istiyor. Dolayısıyla bu bir fırsattır. Biz 2023 vizyonundan önce bunun mutlaka Balıkesir'e kazandırmanın yollarını arayacağız." dedi.

Ziyarette ayrıca Türk Ocakları Balıkesir Şubesi'ne tahsis edilen Kazım Özalp Caddesi'ndeki 200 yıllık eski bir binanın restorasyon çalışmaları için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortak protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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