Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu

Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi halk pazarındaki balık lokantasında bulunan tüpün alev alması insanların panik halinde kaçmasına sebep oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi halk pazarındaki balık lokantasında bulunan tüpün alev alması insanların panik halinde kaçmasına sebep oldu. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, kaynarca ilçesi halk pazarında bulunan balık lokantasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık lokantasında bulunan tüp henüz belirlenemeyen bir sebepten alevlendi. Durumu gören vatandaşlar panik halinde kaçmaya başlarken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine polis ekipleri çevrede tüpün patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken yangın esnasında yemek yiyen Selahattin Y. isimli vatandaş, o anları, "Yemek yiyordum, bir anda alev aldı, kendimi zor kurtardım" diyerek anlattı. - SAKARYA

Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu
Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı
Üzerine tiner dökülen küçük kız öldü! Babası ve amcası gözaltına alındı
Son dakika...
Son dakika...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Muslera Ali Öztürk Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balık lokantasındaki tüp alev alınca olanlar oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:23:51. #1.15#

title