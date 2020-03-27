"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bütün ticaret dünyasının hizmetine açık"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bütün ticaret dünyasının hizmetine açık" - Haberler
Kars, Bakü, Güncel

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bütün ticaret dünyasının hizmetine açık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu şu an 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığımızın da koordinasyonuyla günlük 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz.

27.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:25

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu şu an 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığımızın da koordinasyonuyla günlük 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz. Böyle bir talep olması halinde 6 bin tona çıkararak bu demiryolunu daha aktif kullanabileceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında temassız dış ticaret çalışmalarını değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Pekcan, 7/24 hizmet veren gümrük personeli ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Pekcan, dünya olarak zor bir dönemin içinde olunduğunu vurgulayarak, "Yakın tarihin en büyük sınavlarından birini veriyoruz. Bu salgın insan hayatını etkilemekle birlikte küresel ticareti ve ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemekte. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların temini, tedarik zincirinin sağlanması açısından hudut gümrük kapılarımızda aldığımız önlemleri ve ticaretin doğal akışının temini açısından yaptığımız çalışmaları paylaşmak istedik. Devletimiz tüm imkanlarıyla beraber bu salgın olayının da en az hasarla atlatılması için vatandaşının yanındadır. Devlet, millet el ele vererek bugünleri de en az hasarla atlatacağız. Yeter ki tüm önlemleri uygulayalım. Yaşamını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altında olan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Görevleri başında özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize, gümrüklerde 7/24 hizmet veren gümrük personelimize de görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadan gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Pekcan, "Daha ülkemizde bu virüs görülmeden önce bakanlık olarak diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler almaya başladık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik. Gerçekten de bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları kullanarak ticaretlerine devam etmelerini istiyorum. Çünkü Gürbulak, Esendere, Kapıköy ne zaman açılacak gibi talepler geliyor. 1 Mart itibarıyla biz Irak'la olan yolcu giriş-çıkışını kapattık. O gün ticaretin kapanmayacağını söyledim. Burada şoför, dorse ve konteyner değiştirme ile bütün güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önce 300-500 tırdı, bin 140 tıra kadar çıktık. Bunu daha da arttırarak devam ettireceğiz. Bu işi bizim şoförlerimiz aracı tampon bölgeye götürüyor, gerekli tedbirleri alarak karşı taraftan şoförler geliyor. Bir ring kurduk. Tekrar araçlar bizim tampon bölgemize geldiği zaman dezenfekte edilerek, bizim şoförlerimizin teslim aldığı araçla içeriye giriliyor. Bu vesileyle Irak'la ticaretimizin eski seviyelere gelmesi için çalışıyoruz. İran'la da bu sıkıntıyı yaşadık. İran'la da 23 Şubat'ta kapılarımız kapandı. Fakat İran'la aramızda tampon bölge de yok. İran'a yılda 130 bin tırımız gidiyor. Bunun 94 bin tırı İran'ın içine, 36 bini de İran üzerinden Orta Asya'ya gidiyordu. Öncelikle Gürcistan, Azerbaycan ile iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü, Çıldır Aktaş ve Sarp Gümrük Kapılarımızın kapasitelerini arttırarak 24 saat çalışır hale getirdik. İran üzerinden Orta Asya'ya giden 36 bin tırı bu güzergahtan geçebilir hale getirdik" dedi.

Demiryollarının kapasitelerinin arttırılmasının söz konusu olduğunu söyleyen Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu şu an 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığımızın da koordinasyonuyla günlük 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz. Böyle bir talep olması halinde 6 bin tona çıkararak bu demiryolunu daha aktif kullanabileceğiz. Zaten bu dönemde demiryollarına da ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy tren yoluyla çözdük. Kapıköy'den bizim lokomotiflerimiz treni iterek götürüyor. İran sınırına girince de İran'daki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon yaklaşık 160 tır yükü yapıyor. Hizmete hazır ve bugün itibariyle 120 vagona 240 tıra eşit kapasiteye çıkaracak durumdayız" şeklinde konuştu.

Birçok ülkeyle yolcu giriş-çıkışının yasaklandığını hatırlatan Pekcan, "Kapıkule'de de önlemlerimizi aldık. 18 Mart itibarıyla 46 ülkeye daha giriş çıkış yasağı getirildi. Bununla ilgili önlemlerimizi de aldık ve yeni önlemlerimizi devreye aldık. Öncelikle Türk tırlarını gümrük sahamız içinde bulunan tır parkında araç ve şoför değişimini gerçekleştiriyoruz. Yabancı tırlar için de bu işlemi sağlıyoruz. Burada da bin 138 araca ulaştık. İnşallah bu kapasiteyi de arttıracağız. Önlemler ilk alındığı anda devreye girmeyebiliyor. 24 Mart'ta 50 kilometre kuyruk oldu Kapıkule'de. Şu anda da bu kuyruğu 15 kilometreye düşürdük. Hafta sonu itibarıyla da daha fazla düşmesini ümit ediyoruz. Orta Avrupa'ya; İtalya'ya, Fransa'ya da bizim ticaretimiz var. Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. Türkiye'de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından İtalya'da Trieste ve Bari limanlarına, Fransa'da Toulon ve Sete limanlarına, İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz. Tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf çekicisiyle yükü alıyor. Feribotla gelen mürettebatın da inişine izin vermiyoruz. Boşaltma esnasında dezenfektan yapıyoruz. Gemi boşaldığı zaman da tekrar dezenfekte ederek işlemleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çerkezköy-Ploydu demiryolu hattının günde iki sefere çıkarılacağını açıklayan Pekcan, "Kapıkule'den de bizim bir trenimiz var; yılda 35 bin 800 vagon taşıyor. Bunu da en kısa zamanda 50 bin vagon taşıyabilecek hale getirecek durumdayız. Aşağı yukarı 100 bin tır eder. Bugün itibarıyla da Çerkezköy-Ploydu demiryolu hattı vardı, günde bir kere çalışırdı. Bugün itibarıyla 14.00'de bir sefer daha koyduk. Onu da iki katına çıkardık. Bulgaristan'a gidecek yükler de bu yolla gidecek. Gerekmesi halinde Karasu-Köstence arasına yeni bir feribot seferi koyma imkanımız var. Bu da günde 400 tır kapasitesine ulaşabilecek durumda. Ticaret Bakanlığı olarak her türlü güvenlik tedbirlerini alarak ticaretin sağlanması için üstün bir kuvvet sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Kadir Aydar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zekeriya Birkan
Magazin James Bond Ender Saraç Basketbolcu Seren Serengil
Spor Falcao Ersun Yanal Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Polis Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bütün ticaret dünyasının hizmetine açık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:20:15. #1.14#
title