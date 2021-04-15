Bakan Soylu: "Yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız"
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Bakan Soylu: "Yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız"

Bakan Soylu: 'Yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz. Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için: 1- Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. 2- Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar, zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. 3- Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Soylu: 'Yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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