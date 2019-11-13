Bakan Selçuk'tan "ara tatil" paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan "ara tatil" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18-22 Kasım'da yapılacak ara tatilin eğitime verilen bir ara olmadığını belirterek, "Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06
Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı , 18-22 Kasım'da yapılacak ara tatilin eğitime verilen bir ara olmadığını belirterek, "Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, hesabından, 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "Ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat. 81 ilin faaliyet listesini hazırladık. Eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan beslenmeye, yaşamdan öğrenmeye gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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