Bakan Pekcan: "Tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96,1'i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşti"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Tüketici Hakem Heyetlerinin, tedarikçiler ve tüketiciler arasında yaşanan uyuşmazlıkları hızlı bir biçimde çözüme kavuşturduğu belirterek, "2020 yılında tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96,1'i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşmiş ve sadece Tüketici hakem heyetleri kararlarının yüzde 3,9'u mahkemelere intikal etmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. Toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da katıldı. Bakan Pekcan konuşmasında tüketici haklarının önemi, tüketici haklarının serbest piyasa ekonomisinin işlevselliği açısından ne derece gerekli olduğunu ve Türkiye'deki tüketici hakları alanında yapılan son dönem çalışmaları gibi konuları ele aldı.

Bakan Pekcan, tüketicinin korunması ile ilgili kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi amacıyla yürüttükleri büyük bir AB projesini tamamlanmasından büyük bir memnuniyet yaşadıklarını belirterek, "1,8 Milyon Euro bütçeli ve yüzde 90 oranında AB fonlarından finansmanı ile gerçekleşen bu proje kapsamında; pek çok bilinçlendirme faaliyetinin yanında; Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırmasının yapılması; Mobil Tüketici uygulamasının kullanıma açılması, Tüketici Hakem Heyeti Yıllık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması gibi pek çok kritik faaliyeti de tamamlanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96,1'i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşti"

Tüketiciler ve tedarikçiler arasında yaşanan uyuşmazlık, hakem heyetlerinde kolaylıkla ele alındığını ve hızlıca çözüme kavuşturulduğuna değinen Bakan Pekcan, "2020 yılında tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96,1'i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşmiş ve sadece Tüketici hakem heyetleri kararlarının yüzde 3,9'u mahkemelere intikal etmiştir. 2020 yılında, Tüketici Hakem Heyetlerinde 861 milyon TL tutarındaki ürün ve hizmetlerle ilgili 521 bin 533 başvuru karara bağlamış olup, bunların yüzde 59'u tüketici lehine sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"İnternet üzerinden satışı tespit edilen güvensiz ürünlerde, satışın yapıldığı internet sitesine erişim kısmen veya tamamen engellenebilecek ve idari para cezası da uygulanabilecektir"

Bakan Pekcan, 12 Mart itibarıyla; yeni ürün güvenliği Kanunumuz; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yasa; ürün sorumluluğu tazminatı ve geri çağırma gibi tüketici hak ve güvenliği bakımından önemli sonuçları olan hükümleri içermektedir. Ayrıca bu Yasa; elektronik ticarette ürün güvenliği ve izlenebilirlik ile ilgili önemli yenilikler getirmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız eş güdümünde yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, e-ticaret ile gerçekleşen ürünleri de kapsayacak bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 'Aracı hizmet sağlayıcı'larına ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme yükümlülüğü getirilmiştir. İnternet üzerinden satışı tespit edilen güvensiz ürünlerde, satışın yapıldığı internet sitesine erişim kısmen veya tamamen engellenebilecek ve idari para cezası da uygulanabilecektir. İnternet, radyo ve televizyon üzerinden satılan ürünlerin, denetimlerde numune olarak kabul edilmesi de sağlanmış bulunmakta. Ayrıca, söz konusu Kanuna dayanılarak bir de Yönetmelik çıkarılacak olup, Bakanlığımız bünyesinde kurulacak 'Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi' ile satışı e-ticarete konu ürünlerin tarama ve tespitinin etkinlikle yapılması hedeflenmektedir."

"Geniş bir piyasası olan ikinci el cep telefonlarında, tüketicilerimizin daha etkin ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerinin önü açıldı"

2. El piyasasında, cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenmesi, sertifikalı ve garantili bir şeklinde tekrar satışa sunulması amacıyla Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik yürürlüğe koyduklarına dikkati çeken Pekcan, "Böylelikle, oldukça geniş bir piyasası olan ikinci el cep telefonlarında, tüketicilerimizin daha etkin ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerinin önü açılmış; aynı zamanda israfla mücadele ve tasarruf noktasında da önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de; benzer çalışmalarla; tüketicilerimizden gelen talepleri de göz önünde bulundurarak; tüketicin korunma alanlarını genişletmeye ve kolaylaştırma yönünde çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecektir" dedi.

Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından 2019 ve 2020 Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı