Bakan Pakdemirli: Türkiye 'bölgede ben de varım' dedikçe aşağı çekmeye çalışıyorlar TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bütün bu kavga bundan çıkıyor. Türkiye, 21'inci yüzyılda bölgenin lideri olmaya aday bir ülke ve 'bölgede ben de varım' dedikçe aşağı çekmeye çalışan güçler oluyor" dedi"

AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı 7. OIağan Kongresi Kınık Delez Yaşam Vadisi'nde yapıldı Kongreye Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Fehmi Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Milliyetçi Hareket Partisi Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve partililer katıldı. Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan'ın yaptığı kongrede saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'ın okunmasının ardından İdlib şehitleri için Kuran okundu. Kongerede, mevcut başkan Sami Mollaahmet tek aday oldu. Kongrenin açılış kornuşmasını yapan Mollaahmet, göreve geldiği 2009 yılından beri kimseyi ötekileştirmeden hep beraber çalışarak 2014 yılında yerel yönetim seçimlerinde belediye başkanlığını kazandıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Sadık Doğruer ile el ele vererek 2014 - 2019 yılları arasında Kınık'ta muazzam işler yaparak 2014 yılında yüzde 37 oy oranı ile kazandığımız belediye başkanlığını 2019 yılında bu kez yüzde 54.2 oy oranı ile kazandık. İlçe başkanmığı görevim süresince beni yalnız bırakmaşyan herkese teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

'AVRUPA'YA GEÇMEK İSTEYENLERE ARTIK MÜSAADE EDECEĞİZ'Kongrede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bütün bu kavga bundan çıkıyor. Türkiye, 21'inci yüzyılda bölgenin lideri olmaya aday bir ülke ve bölgede 'Ben de varım' dedikçe aşağı çekmeye çalışan güçler oluyor" dedi.Türkiye'nin sığınmacılara yaklaşık 40 milyar dolar harcadığına işaret eden Pakdemirli, Avrupa'nın ise sadece vaatte kalan sözler verdiğinin kaydetti.Güneyden yeni bir göç dalgası geldiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu misafirlerimizin, burada kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama Avrupa'ya geçmek isteyenlere de biz artık müsaade edeceğiz. Mülteciler bugün bir dram yaşıyor. Yunanistan Nazi zulmünden kaçarken onlara Suriyeliler ekmek verdiler, battaniye verdiler, gönüllerini, evlerini açtılar. Yunanistan şu an diyor ki, 'Biz bunları kabul etmeyeceğiz'. Miçotakis, 'Aldığımız tedbirlerin daha fazlasını yapacağız' diyor. Kendilerine medeni diyenlerin, Avrupalıların yaptıklarına bakmak lazım" dedi.Son 1,5 yılda tarımla ilgili çok büyük başarılar elde ettiklerine de değinen Bakan Pakdemirli, şu an itibarıyla çiftçinin şikayet edeceği, özellikle ürün fiyatlarıyla ilgili hiçbir problemin kalmadığını vurguladı. 850-900 liraya satılan buğdayı bin 350 liraya Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aldığını, göreve geldiğinde süt, et, fındık fiyatıyla ilgili problemlerin bulunduğunu, bunları çözdüklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bugün her ektiğiniz ürünle ilgili neredeyse hep müdahaleci olduk. ya müdahale ettik ya da tarafları bir araya topladık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticilerin mağdur olmaması talimatı verdiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, tarımın savunma sanayiinden daha önemli olduğunu söyledi.İlk ve tek tıbbı aromatik bitkiler organize sanayi bölgesini Kınık'a kuracaklarını bildiren Pakdemirli, bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini de hatırlatı. Kongrede, konuşmaların ardından protokol üyeleri salonda bulunan kadınlarla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pastasını da kesti.

Öte yandan tek aday olan mevcut Başkan Sami Mollaahmet, 400 delegeden 310'unun sandığa gittiği kongrede kullanılan oyların 285'ini alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Kaynak: DHA