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Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel
Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

GE MERKEZİ KURULACAKMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

ANTALYA (DHA) - UÇAK LİSESİNE İHA AR-GE MERKEZİ KURULACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Gerçek uçakların bulunduğu okulda incelemeler yapıp öğrencilerle sohbet eden Özer, bu lisenin uluslararası standartta teknik eleman yetiştiren hemen hemen tek okul olduğunu söyledi. Özer, F4'ten Boeing uçağına kadar her türlü ekipmanı içeren, öğrencilerin pratik eğitim aldıkları ve mezun olduktan sonra istihdamla ilgili hiçbir sorun yaşamadıkları bir okul olduğunu da vurguladı.

Bu okulda yeni üç açılım sağlanacağını aktaran Özer, şunları söyledi:

"Birincisi; bu okulda İngilizce hazırlık yok. Havacılık sektöründe İngilizce çok önemli, bir sonraki eğitim öğretim yılı itibarıyla İngilizce hazırlık başlayacak. İkincisi; bu okulda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili her türlü üretimin de yapıldığı bir AR-GE merkezi kuracağız. Son zamanlarda savunma sanayisinde ülkemiz ciddi bir atılım içerisinde, artık tüm ekipmanlarını savunma sanayiyle ilgili, enstrümanlarını üretebilir duruma geldi ve giderek üretim kapasitesi ve çeşitliliği artmaya başladı. MEB olarak Savunma Sanayii Başkanlığı'mızla hakikaten çok koordineli bir şekilde yeni mesleki eğitim alanları açarak bu sürece destek veriyoruz. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında da bu okulumuzda İHA ile ilgili Türkiye'nin AR-GE merkezini kurma kararını aldık. Buraya yaklaşık 2,5 milyon liralık bir yatırım yapacağız. Dolayısıyla İHA ile ilgili her türlü AR-GE çalışmalarının yapıldığı önemli bir referans, mükemmeliyet merkezi olacak. Üçüncü konu da istihdamla ilgili. Bu okulumuzdan her yıl yaklaşık 90 öğrencimiz mezun oluyor. Bakanlık olarak tüm sektör temsilcileriyle koordineli şekilde tüm öğrencilerimizin istihdam edilebilir olması için çaba sarf edeceğiz. Tüm havacılık sektöründeki firmalarımız güçleri ve kapasiteleri imkanında bu sürece destek olacak. Sayın Valimiz bunu koordine edecek. Türk Hava Yolları'ndan SunExpress'e kadar tüm sektör temsilcilerinin aktif olarak destek verdiği bir okula inşallah dönüştüreceğiz."


Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (3)

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