Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı

Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı

- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor...

Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı

- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et