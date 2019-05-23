Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı
- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor...
- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
Çocuklara dondurma dağıtılması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı.
Kaynak: AA