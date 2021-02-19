Bakan Kasapoğlu, AK Parti Adana İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şubat ayı bize kadınlarımızın ötekileştirildiğini, kadınlarımıza eziyeti, ayrıştırmayı hatırlatıyor. Hamdolsun, geldiğimiz nokta itibarıyla o gün o zulmün, vesayetin 1000 yıl süreceğini iddia edenler, haykıranlar bugün tarihin derin yapraklarına gömüldüler." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentin heyecanını ve coşkusunu paylaşmak için Adana'ya geldiklerini söyledi.

AK Parti'nin, sadece Türkiye'ye değil dünyaya da insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin güçlü mesajını veren bir parti olduğunu belirten Kasapoğlu, "AK Parti, tüm kadrolarıyla, her bir ferdiyle dünyaya insanlığın değerini, birlikte çalışmanın, kardeşliğin ruhunu, gücünü haykıran bir partidir. AK Parti, tüm kadrolarıyla, ana kademeleriyle, teşkilatıyla ve kadınlarıyla bu davayı, yükü en güçlü şekilde, her türlü fedakarlıkla, özveriyle omuzlamanın adıdır. Dünya lideri, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür.' haykırışıyla vicdanın sesidir." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti kadrolarının, bundan sonra da dünyaya merhametin, adaletin ve hizmet siyasetinin güçlü mesajını vermeye devam edeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"19 yıl var, 19 yıldan önceki bir Türkiye var. Bunu, bazı genç arkadaşlarımız belki yaşamadılar, bilmiyorlar. İyi ki bilmiyorlar. Biz şubat ayındayız, şubat ayı bize güzel şeyler hatırlatmıyor maalesef. Bugün kadın kollarımızın kongresinde bahsetmek istemiyorum ama bunları bilmeniz lazım. Şubat ayı bize kadınlarımızın ötekileştirildiğini, kadınlarımıza eziyeti, ayrıştırmayı hatırlatıyor. Hamdolsun, geldiğimiz nokta itibarıyla o gün o zulmün, vesayetin 1000 yıl süreceğini iddia edenler, haykıranlar bugün tarihin derin yapraklarına gömüldüler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki bu kutlu hareket, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, zulme 'Dur' diyen bir harekettir. O yüzdendir ki bu hak davanın tüm neferleri, mensupları bu kutlu hareketin bu güzel günlere gelmesinde emeği olan gönül insanları inşallah bundan sonraki süreçte de bu güzel coğrafyaya yine adaletle, kardeşlikle, üreterek yönetmeyi en güzel şekilde temsil edecekler."

Kasapoğlu, AK Parti kongrelerinin aynı zamanda yenilenme ve tazelenme anlamına da geldiğini dile getirerek "Hiçbir zaman vefa anlayışından, kardeşlik ruhundan vazgeçmeden. Kimsenin fitnesine, iftirasına, yalanına aldırış etmeden, bugüne kadar olduğu gibi önümüze çıkan engelleri aynı ruh, inanç, kardeşlik ve cesaretle bir bir aştığımız gibi bundan sonra da hiçbir engel tanımadan millete hizmet yolunda, inandığımız yolda, liderimizin öncülüğünde kardeşçe yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Adana'mızda bir yıl içerisinde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak"

Adana'ya inşa edilen 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nın açılışının bugün yapılacağını anımsatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye'nin en yeni, modern stadını Adana'mız için hizmete açmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Adana'mız, değerli gençlerimiz, spor camiamız ve tüm ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hamdolsun, ekonomisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sanayisiyle her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da Adana'mızı ve ilçelerini, mahallelerine ve beldelerine kadar kalkındırmanın, ihya ve inşa etmenin heyecanını yaşıyoruz. Adana'mızda bir yıl içerisinde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bunu da bu vesileyle müjdelemek istiyorum. Aynı heyecanla, tüm imkanlarımızla, yurtlarımızla, salonlarımızla, havuzlarımızla, semt sahalarımızlar, gençlik kaplarımız ve merkezlerimizle tüm Adana'da bu hizmet standardını en güçlü şekilde, daha yukarılara taşımaya da tüm ekibimizle devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar