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Bakan Kasapoğlu, 41 sporcu ile İstiklal Marşı'nı okudu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41 sporcu ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu, 41 sporcu ile İstiklal Marşı'nı okudu
20.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:16

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41 sporcu ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesini seslendirerek 'Korkma' dedi ve ardından 41 sporcu marşın devamını okudu.

Marşa katılan isimler arasında İbrahim Çolak, Sümeyye Boyacı, İrfan Can Kahveci, Eda Erdem Dündar, Semih Erden, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ramil Guliyev, Yasemin Adar, Mete Gazoz ve Toprak Razgatlıoğlu gibi isimler yer aldı.

Kaynak: AA

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