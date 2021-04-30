Bakan Karaismailoğlu, Bartın Üniversitesinden övgüyle bahsetti

Bartın Üniversitesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversitenin "Filyos Vadisi Projesi" merkezinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Bartın Üniversitesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversitenin "Filyos Vadisi Projesi" merkezinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Bir dizi ziyaret ve açılış törenine katılmak üzere Bartın'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ağdacı Yerleşkesi'ne gelen Bakan Karaismailoğlu'nu Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile Prof. Dr. Sevim Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan ve akademisyenler karşıladı. İlk olarak Rektörlük makamına geçen Bakan Karaismailoğlu'na burada Bartın Üniversitesi'ndeki çalışmalar hakkında bir bilgilendirme yapıldı.

"Bartın Üniversitesi sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor"

Ardından Senato Toplantı Salonuna geçen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekilere Rektör Uzun tarafından üniversitede gerçekleştirilen ve devam eden bilimsel çalışmalardan bahsedilerek sürdürülebilir gelişim hedefleri aktarıldı. Rektör Uzun, "Gayretlerimiz sonucunda bilimsel alandaki başarılarımız kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı. Yükseköğretim kurumlarının uluslararası saygın dizinlerde yapmış oldukları yayınlara ait analizlerde Üniversitemiz, 4 yılda 3 kata varan bir artış gösterdi." dedi.

"Bölgesel odaklı çalışmalarımızla ülkemizin kalkınmasına katkı sunuyoruz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaştıklarını da ifade eden Rektör Uzun, "Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine ve 'Yeni YÖK' anlayışına uygun olarak, kaliteyi, uluslararasılaşmayı ve ihtisaslaşma kapsamında bölgeyi önceleyen bir anlayışla tüm paydaşlarımızla birlikte gayret göstermekteyiz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların önemine değindi

Bartın Üniversitesinin bilimsel anlamda önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Filyos Vadisi Projesi ve çevresinde gelişebilecek sektörlere ilişkin "Akıllı Lojistik", "Akıllı Liman", "Akıllı Endüstri" ve "Akıllı Şehirler" alanında gösterilen gayretlerden övgüyle bahsetti. Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki dönemlerde Bartın Üniversitesi ile iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Ziyarette; Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Ankara Bölge Müdürü Mehmet Rahmi Gül, Kara Yolları Genel Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler yer aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı