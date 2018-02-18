Bakan Çelik: "Sınırımızda Asla Bir Terör Devletine İzin Vermeyiz"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sınırlarımızın ötesinde bir terör koridoru kurulmaya çalışıldığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı ile hiç bir terör devletinin kurulmasına ve devletimize komşu yapılmasına izin vermeyeceğiz dedik" dedi.

Bakan Çelik, AK Parti Kozan İlçe Kongresi'nde, yaptığı konuşmada, 2019 seçiminin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çünkü artık yüzde 50'nin üzerinde oy almadan kimse Türkiye'yi yönetme hakkı elde edemeyecek. Bu yeni sistemle birlikte hükümetin ve devleti yönetenlerin asıl sahibinin vatandaş olduğu açık ve net bir şekilde belirlenmiş oldu. Geçmişte yüzde 10 alıp üç ayrı parti koalisyon kurup ondan sonra bir kısmı milletin değerleriyle kavga eden, bir kısmı milleti sağ tarafa bir kısmı sol tarafa çeken, milleti ideallerinden hedeflerinden uzaklaştıran hükümetlere artık son veriyoruz" diye konuştu.

"Ekonomik krizler ve enflasyonlu günler geride kaldı"

Tarihte iki defa Türk devletine yabancıların "hasta adam" nitelendirmesinde bulunduğunu söyleyen Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Bir tanesi Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde devletimiz zayıflamıştı ve Türkiye'ye hasta adam deniliyordu. Oradan İstiklal mücadelesi vererek kurtuluş savaşını gerçekleştirerek genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak hasta adam olmaktan genç nesilde bir Cumhuriyete geçişi gerçekleştirdik. İkincisi AK Parti iktidara gelmeden bir iki sene önceki yabancı basında çıkan yorumlara bakın ne deniyordu. Türkiye artık hasta adam deniliyordu. Faizlerle boğuşan, siyasi olarak kırılgan ve dayanıksız, istikrarı olmayan, ekonomik olarak zayıf bir Türkiye söz konusuydu. O zamanki yönetimler yüzünden enflasyon ve diğer yanlış politikalar yüzünden vatandaş olduğu yerde fakirleşiyordu. Ders kitaplarını basamayan, çocuklarına ders kitaplarını veremeyen bir Türkiye söz konusuydu."

Aynı anda Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı yapıp, Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyup hem de Türkiye'de ekonomik olarak bu kadar büyümeyi gerçekleştirecek başka bir ülke bulunmadığını kaydeden Bakan Çelik, "Sınırlarımızın ötesinde bir terör koridoru kurulmaya çalışılıyor. Sınırlarımızın ötesinde teröristler Türkiye'ye komşu yapılmak isteniyor. Bir takım terör gruplarını orada küçük devletçiler yapmak istiyorlar. Buna cevabımız ne oldu. Zeytin Dalı operasyonu ile dedik ki hiç bir terör devletinin kurulmasına ve devletimize komşu yapılmasına izin vermeyeceğiz müsaade etmeyeceğiz dedik. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız nasıl 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'yü yendiyse, DAEŞ'i de PKK'yı da yenmeyi iyi biliriz" dedi. - ADANA