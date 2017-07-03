Bakan Çelik: "Gerek Ifad Ile Gerek Fao Ile Son Derece Önemli Görüşmeler ve Anlaşmalar Yaptık"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın ikinci dönemini başlattı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın ikinci dönemini başlattı.
40. FAO Genel Konferansı kapsamında BM'nin Roma'daki merkezinde temaslarda bulunan Bakan Çelik, FAO Genel Direktörü da Silva ile bir araya geldi.
Çelik ve da Silva, toplantıda, FAO ve Türkiye arasında 2006 yılında imzalanan ev sahibi ülke anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın ikinci döneminin başlangıcını yaptı. Söz konusu ikinci dönemle birlikte Türkiye, mevcut desteğini 2 katına çıkardı. Buna göre; Türkiye, daha önce 10 milyon dolar olan desteğini, 10 milyonu tarım, 10 milyonu da ormancılık alanı olmak üzere toplamda 20 milyon dolara çıkardı.
Bakan Çelik ve da Silva, görüşmelerinin ardından AA muhabirinin sorusu üzerine kısa bir açıklama yaptı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Roma'ya günübirlik yaptıkları bu ziyaretin kendileri açısından başarılı geçtiğini belirterek, "Gerek Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile gerek FAO ile son derece önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık. IFAD ile Türkiye Ofisi'nin açılmasıyla ilgili imzaları attık ve çok yakın zamanda IFAD Türkiye Ofisi devreye girecek. FAO ile de birinci program dönemi kapandı. Yeni ikinci programı başlatmış bulunuyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdürürken, Ankara'daki FAO Ofisi'nin de güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.
FAO Genel Direktörü da Silva da "Bu anlaşmanın yenilenmesinden ötürü çok memnunum. Bu bölgeye fazlasıyla katkıda bulunacak. Başta Suriye olmak üzere komşu ülkelere Türk cömertliğini iyi şekilde görmekteyiz. Bugün burada ilişkimizi geliştirdiğimiz bu buluşma dolayısıyla mutluyuz. Ankara'daki bölge koordinatörü kanalıyla ikinci fazı geliştirmek için hazırız." ifadelerini kullandı.
Da Silva ile görüşmesinin ardından Bakan Çelik, FAO Avrupa Bölge Ofisi Temsilcisi Vladimir Rahmanin ile birlikte, Türkiye'nin ilk dönemde sağladığı 10 milyon dolarlık kaynakla hayata geçirilen 28 projenin tanıtıldığı FAO Genel Merkezi'ndeki sergiyi açtı.
Bakan Faruk Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün ayrıca Türkiye-FAO ortaklık programının ikinci döneminin de tanıtımını yaptık. Bunun devamını Ankara'da gerçekleştireceğiz. FAO, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirirken, Ankara'daki ofisini güçlendirirken, diğer taraftan da IFAD'ın Ankara'da ofis açmasıyla ilgili IFAD Başkan ile bir anlaşma imzaladık. Tüm bu anlaşmaların hayırlı olmasını diliyor, bu sergiyi de Sayın Rahmanin ile birlikte açmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Çelik, sergi ve sergiye konu olan projelerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür de etti.
Rahmanin de Ankara'da 2006'da açılan ofisleriyle sıkı bir diyalog içinde olduklarını dile getirerek, "Biz karşılıklı birbirimizden çok şey öğrendik. Türkiye dünyadaki önemli tarımsal ürün üreticilerinden. Bölge ülkeleri, bu başarılı örnekten çok şey öğrenebilirler" dedi.
Bakan Çelik, ayrıca 40. Genel Konferans kapsamında teknik bir oturuma da katılarak, geçen yıl Antalya'da ev sahipliği yapılan 30. Avrupa Bölgesel Konferansı Başkanı olarak bahse konu olan toplantının raporunu sundu.
Çelik, FAO'daki son temasında İrlanda Gıda, Orman ve Bahçecilik Bakanı Andrew Dolye da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, FAO'daki temaslarını tamamlayarak, Roma'dan akşam saatlerinde ayrıldı.