Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile telefonda görüştü - Haberler

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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile telefonda görüştü

AA, Fuat Kabakcı - Güncel
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.

Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesinde ise Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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