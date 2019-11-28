28.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:53

Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"

-IKBY Başbakanı Mesrur Barzani:

-"PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İHA