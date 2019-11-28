Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık...
Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" -IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: -"PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"ANKARA - Dışişleri Bakanı...
Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"
-IKBY Başbakanı Mesrur Barzani:
-"PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Videosu: Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık...