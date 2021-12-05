Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü - Haberler
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Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyarete hazırlık kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı el-Atiyye ile bir araya geldi.İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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