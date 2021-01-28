Bahreyn, İsrail ile vize muafiyet anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı
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Bahreyn, İsrail ile vize muafiyet anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı

28.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:06
Bahreyn, İsrail ile vize muafiyet anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı

Bahreyn normalleşme anlaşması imzaladığı İsrail'in, diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı.

Bahreyn normalleşme anlaşması imzaladığı İsrail'in, diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, karşılıklı vize muafiyetine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bahreyn ile İsrail arasında, diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vizeden muaf tutulmasına ilişkin anlaşma yürürlüğe girmiştir." ifadelerine yer verildi.

İtalya ve Macaristan ile karşılıklı vize muafiyetinin de yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "dost ülkelerin hükümetleriyle yapılan anlaşmaların birçok alanda iş birliği amacı taşıdığı" kaydedildi.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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