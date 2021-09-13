Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı (2)

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.