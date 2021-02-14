Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
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Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada

14.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:36
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada

BAHÇELİEVLER'de otomobilden inen bir erkek, tartıştığı kadını sokak ortasında tokatladı.

BAHÇELİEVLER'de otomobilden inen bir erkek,  tartıştığı kadını sokak ortasında tokatladı.  O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay cuma günü  Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.  Kameraya yansıyan görüntülerde trafiğin yoğun olduğu kavşakta duran bir otomobilin yanında bir kadın ile erkek tartışıyor. Çevredekiler kişileri yatıştırmaya çalışıyor. Erkek aracına biniyor, bu sırada kadın otomobile tekme atıyor.  Aracından inen erkek, kadını tutarak otomobile doğru çekiştirmeye başlıyor. Erkek tartışma sonrası kolundan tuttuğu kadına tokat atıyor. Yüzünü tutan kadın erkeğin üzerine yürüyor. Aralarındaki tartışma bir süre daha devam ediyor.  Kadın yaya olarak, erkek ise aracıyla olay yerinden ayrılıyor.

O anları cep telefonuyla kayda alan Tuna Güzelyurt,  "Evde otururken sürekli ve yoğun bir korna sesi duydum. Adam arabayı durdurmuş bir hanımefendiyi çekiştiriyordu. Sonrasında kadın elinden kurtuldu arabanın kapısına tekme attı. Adam tekrar çekiştirmeye başladı. Etrafta çok fazla insan vardı ama müdahale eden kimse olmadı. Kadını biraz daha çekiştirip darp ettikten sonra kadının belinden bir şey almaya çalışıyordu. Birbirlerini tanıyorlar diye düşünüyoruz çünkü adamın karakola gidelim demesine rağmen kadın gitmedi." dedi.


- İstanbul
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada
Bahçelievler'de sokak ortasında kadına tokat kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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