21.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:25

Öğrencilerin sağlık ve bilim alanlarına yönelik çalışmalara ilgilerini arttırmak amacıyla Bahçelievler'de Sağlıkta Sosyal Farkındalık Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilerin dikkatini çekmesi için kalp, akciğer ve beyin gibi organlar büyük maketler halinde sergilenirken, oluşturulan maketler öğrencilerden büyük ilgi gördü.



Bahçelievler Belediyesi, "Organlarımızı Tanıyoruz" sloganıyla Sağlıkta Sosyal Farkındalık Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında oluşturulan sergi de Soğanlı'daki Etkinlik Çadırı'nda açıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile ilçede eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı. Sergide kalp, akciğer, kolon bağırsağı ve beyin öğrencilerin dikkatini çekmesi ve akıllarında kalması için miniklere Büyük maketler halinde sunuldu. Öğretmenler de alanda şişirilmiş olarak büyük maketler halinde sergilenen organlarla ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Minikler ise oluşturulan organ maketlerine ilgi göstererek dikkatle inceledi. Küçük yaşlardaki öğrencilerin organlar hakkında bilgi sahibi olması ve sağlık ile bilim alanlarına yönelik çalışmalara ilgi duymaları amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamındaki sergi, mart ayının ilk haftasına kadar ziyaretçilere açık olacak.



"Hedefimiz çocuklarımızın bilim hevesini arttırmak"



Gerçekleştirdikleri etkinliklerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sağlık ve bilim alanlarına yönelik çalışmalara ilgi duymasını amaçladıklarını dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Ben de bu projeyi gördüğümde gerçekten beğendim. Bahçelievler'de ilk, burada şu anda dört organ var. Akciğer, bağırsak, kalp, beyin çocuklarımız kitaplarda okuyor herkes tıp okumayacak ama herkese vücudunu bilmek zorunda. Burada yaklaşık 5-6 metrelik hemen hemen aynı oranda büyütülmüş maketler var. Buraya yaklaşık 20-30 bin öğrenciyi getireceğiz, asıl hedefimiz çocuklarımızın bilim hevesini arttırmak. Dünyanın en iyi sanayi ülkelerinden biri olmayı hedeflerken çocuklarımızda o bilim merak ateşini yakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Büyük oluşu daha güzel olmuş, anlamamızı sağladı"



İnsanların organları hakkında en azından temel bilgilere sahip olmasının önemli olduğunu ifade eden Emir Yılmaz, "Burada akciğer, beyin, kalp vardı. Her şey çok güzeldi, onlarla ilgili şeyler öğrendik. Kötü olduğunda ya da iyi olduğunda olanları canlandırmışlar. Faydalı oldu, daha fazla bilgi öğrendik. Büyük oluşu daha güzel olmuş, daha çok anlamamızı sağladı" dedi.



"İyi anlamamız için büyütmüşler"



Organların büyük bir şekilde sergilenmesinin kendileri için akılda kalıcı olduğunu belirten Aybüke Eller, "Öğretmenler bize öğretiyor, organların görevlerini söylüyor. Akciğer ve kalbi bizim iyi anlamamız için büyütmüşler. Biz de onları çok iyi algılayabiliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA