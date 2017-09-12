Bahçedeki Yangın Ormana Sıçradı: 10 Evde Hasar Oluştu (2)

SÖNDÜRÜLDÜ



Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ndeki bir evin bahçesinden başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. 30 hektar alanda yer alan ardıç ve karaçam ağaçlarının zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları yapılıyor. Karapınar'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mezitler ve Umurlar mahallelerine ilerleyen yangına 2 helikopter ile havadan; 23 arazöz, 3 dozer, 150 orman personeli ile Büyükşehir, Dursunbey, Kepsut belediyesi itfaiyeleriyle karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği bildirildi.



