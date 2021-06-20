Bağlar, gönül belediyeciliğinde fark oluşturdu
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Bağlar, gönül belediyeciliğinde fark oluşturdu

Bağlar, gönül belediyeciliğinde fark oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi gönül belediyeciliğinde fark oluşturdu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi gönül belediyeciliğinde fark oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teşkilat mensuplarımız milletimizin derdiyle dertlenmeli, belediye başkanlarımız gönül belediyeciliği ile vatandaşlarımızın gönlünü kazanmalı" diyerek bir kez daha belediye başkanları için halka dokunmanın rotasını çizdi. Cevap, 27 aydır halkın içinde olması ve ihtiyaç sahiplerine destek olmasıyla öne çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Beyoğlu, "Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğinin mimari olan Cumhurbaşkanımızın sözlerinin gereğini 27 aydır yerine getirmeye gayret ediyoruz. Pandemi dönemi dahil mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı geziyoruz. Gönüllere dokunup milletimizin derdiyle dertleniyoruz " dedi.

"Klasik belediyecilik yapmıyoruz "

Her gün onlarca aileyi ziyaret etmesi, ihtiyaç sahiplerine destek olması ve toplumun farklı kesimleriyle kurduğu sıcak temaslarla isminden söz ettiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 16 Nisan 2019 tarihinde resmi olarak başladığı görevde 27 aydır halkın derdiyle dertlenerek bu anlamda bugüne kadar eşine rastlanmayan farklı bir belediyecilik ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ülkemizin geleceği için gecesini gündüzüne katarak milletimize hizmet eden cumhurbaşkanımızın sözleri bizim için emir ve talimattır. Bağlar'da vatandaşı seçimden seçime hatırlama düşüncesi hamdolsun tarihe karıştı. 27 aydır her gün, her saat milletimizin emrindeyiz. Bizden önce 20 yılda ihmal ve istismar edinen güzel ilçemizin hizmet noksanlığı giderdik. Bugün Karacadağ'dan eski Bağlar bölgesine kadar her karışta hizmetin izleri var. Vatandaşımız ile aramıza hiç bir mani koymadık. Milletin kaynaklarını millet için hizmete dönüştürüyoruz. Randevu vermek yerine herkesin dilediği zaman bize ulaşmasına imkan tanıdık. Sokak ve caddelerimizi her gün geziyoruz, vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz. Bütün bunlar yeter mi. Elbette ki yeterli görmüyoruz. Görevimizin son anına kadar tüm enerjimizi vererek daha çok hizmetkar olacağız inşallah " diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar, gönül belediyeciliğinde fark oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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