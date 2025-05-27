Bağdat Caddesi'ne kaç kişi geldi (Fenerbahçe Euroleague şampiyonluk kutlamaları)?

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla buluşan takım, ardından Euroleague Şampiyonluğunu kutlamak için Bağdat Caddesi'ne üstü açık otobüsle hareket etti. Bağdat Caddesi'ne kaç kişi geldi?

BAĞDAT CADDESİ'NE KAÇ KİŞİ GELDİ ?

Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ikinci kez kazanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu attı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla buluşan Takım, ardından Euroleague Şampiyonluğunu kutlamak için Bağdat Caddesi'ne üstü açık otobüsle hareket etti.

Bostancı'dan başlayan şampiyonluk turu taraftarların sevgi gösterileri ve tezahüratlar eşliğinde Bağdat Caddesi boyunca devam etti ve statta noktalandı.

Organizasyona kaç kişi katıldığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kutlamadan görüntüler: