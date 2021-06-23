Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1-2 Haziran'da, ilçede meydana gelen otomobillerden hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları çalışmayla 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan Murat U'nun 56, Berkan S'nin 12, Ali K'nin 15 ve Recep K'nin 36 suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin, 1-2 Haziran'da ilçede meydana gelen 10 otomobilden hırsızlık olaylarının failleri oldukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış