Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
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Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1-2 Haziran'da, ilçede meydana gelen otomobillerden hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları çalışmayla 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan Murat U'nun 56, Berkan S'nin 12, Ali K'nin 15 ve Recep K'nin 36 suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, 1-2 Haziran'da ilçede meydana gelen 10 otomobilden hırsızlık olaylarının failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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