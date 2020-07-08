Bağcılar'da dilenci operasyonu
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Bağcılar'da dilenci operasyonu

Bağcılar'da zabıta ve polis ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde sürücüleri rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren dilencilere yönelik yapılan denetimde 9'u çocuk 14 kişi yakalandı.

Bağcılar'da dilenci operasyonu
08.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:57

Bağcılar'da zabıta ve polis ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde sürücüleri rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren dilencilere yönelik yapılan denetimde 9'u çocuk 14 kişi yakalandı. Çoğunun Suriyeli olduğu belirlenen çocukların aileleri ve yetişkinler hakkında cezai işlem uygulandı.

Bağcılar'da son günlerde dilencilere yönelik artan şikayetler üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi harekete geçti. İlçede trafiğin yoğun olduğu noktalarda işe gidiş saatlerinde zabıta ve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Uygulama sonucunda vatandaşın iyi niyetini suistimal eden, kavşaklarda, caddelerde, bulvarlarda sürücüleri rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9'u çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

DİLENEN ÇOCUKLARIN AİLELERİ UYARILDI

Çoğunun yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerin üzerinden yapılan aramada bir miktar para tespit edildi. Haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan yetişkin dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. Dilenci çocukların aileleri de hem uyarıldı hem de cezai işlem uygulandı.

"POLİS İLE ORTAK DENETİMLER YAPTIK"

İnsanların duygularını istismar etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ekiplerimiz, dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor. Son olarak da emniyet müdürlüğümüz ile ortak denetimler yaptık. Vatandaşların daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalışmalara devam edecektir" dedi.

22 mahallenin bulunduğu ilçede denetimler, şikayetlerin en çok olduğu Fatih, Yavuz Selim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Demirkapı mahallelerinde belli aralıklarla sürdürülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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