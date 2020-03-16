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Zabıta Müdürlüğü, Türkiye, Zabıta, Bafra, Ekonomi

Bafra'da virüs fırsatçılarına denetim

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

16.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:26
Bafra'da virüs fırsatçılarına denetim

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla kent genelindeki; zincir marketler, medikal malzeme satan firmalar, dezenfekte ürünler, maskeler, kolonya, temizlik malzemeler ve gıda maddelerinde anormal fiyat artışı ve stokçuluk olup olmadığı yönünde denetimler yapıyor. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları kontrol eden ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulunuyor.


"Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceğiz"


Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Korona virüsü ve mikrobik yayılma ve üremelerinin önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı bankamatikler, otobüs terminali, minibüs ve dolmuş durakları, rögarlar, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne tespitlerimizi ulaştıracağız. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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