Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!
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Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!

2020 Babalar gününe az bir zaman kaldı. Bizim için çok değerli olan babalarımız için en anlamı ve özel sözleri, mesajları ve cümleleri sizler için derledik. Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!

Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!
03.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:33

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Babalarımıza özel bu günde onlara olan sevgimizi ifade edebileceğimiz en güzel ve özel sözleri sizler için derledik.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2020 yılında, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ!

Baba, cennetin orta kapısıdır (Hz. Muhammed sav.) Babalar gününüz kutlu olsun.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!
EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü mesajları ve şiirleri

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü mesajları ve şiirleri

Bugün babalar günü ve ben en güzel hatıralarımızı aklımdan geçirip seninle yaşıyorum. Her an biraz daha özlem duyuyorum. Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.

Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!
EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü mesajları ve şiirleri

Sevgili babacığım, en tatlı hayallerimi gerçekleştirmekte benim için hep çabaladığın ve bana destek olduğun için sana minnettarım. İyi ki varsın ve iyi ki babamsın. Seni seviyorum.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim çünkü bana hep güç verirsin. İyi ki varsın canım babam.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun…

Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim .

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişim de ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli üç şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun!

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!
EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle... Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun...

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun…

Babalar günü mesajları! En güzel babalar günü mesajları! En anlamlı babalar günü sözleri neler? Babalar günü ne zaman? Babalar ile ilgili sözler!
EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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