- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Washington Büyükeçiliği önünde protesto - Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Washington Büyükeçiliği önünde protesto ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi.

- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Washington Büyükeçiliği önünde protesto

WASHINGTON - ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ediyor. Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sınırdaki mevzilerine gerçekleştirdiği saldırılara bir tepki de ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar'dan geldi. ABD'nin Washington ve komşu eyaletlerinde yaşayan 100'den fazla Azerbaycan ve Türk vatandaşları, Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Daha sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine yürüyen protestocular, Türk yetkililere verdiği destekten ötürü teşekkür etti ve Van'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Büyükelçilik önünde "Azerbaycan-Türkiye", "Yaşasın Azerbaycan", "Yaşasın Türkiye" şeklinde slogan atıldı.

Washington'da yaşayan Azerbaycanlı Cilenay Safarlı, "Biz bugün Washington'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak buraya Ermenilerin son yaptıkları agresif ve Azerbaycan topraklarına, Azerbaycan askerine karşı yaptıkları agresifliğe itiraz etmek için toplandık. Neden Karabağ? Çünkü Karabağ'ı dünya tanıyor ve biliyor ki bizimdir. Ancak şu anki durumda Karabağ'a yok, başka bir arazilere saldırıyorlar ve bizim askerlerimizi öldürüyorlar. Biz buna itiraz ederek Ermeni Büyükelçiliğinin önüne geldik" dedi.

"Ermenistan'ın ne kadar işgalci bir ülke olduğunu göstermek istiyoruz"

Washington'da yaşayan Azerbaycanlı Azer Mammadli ise, "Burada toplanmamızdaki maksat Ermenilerin Azerbaycan'a karşı olan soykırımını dünya insanlarına, dünya devletlerine ulaştırmak. Biz de bu yolla dünya devletlerine, Amerika Birleşik Devletlerine, Avrupa devletlerine ve birliklerine Ermenistan'ın ne kadar işgalci bir ülke olduğunu göstermek istiyoruz" dedi. Mammadli, "Burada toplanan Azeri kardeşler, Türk kardeşlerimiz buradayız, bundan sonra da sesimizi duyuracağız. Onların işgalci siyasetini bir daha dünya birliğine göstermek istiyoruz. İnşallah bu bir yarar sağlar bize" diye konuştu. Azerbaycanlı Mammadli, "Zaten Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği kararlar boş. Onlar hiçbir işe yaramaz kararlar. İnşallah bizim Karabağ, bizim bu kardeşlerimiz işgalden kurtaracak, yani biz kimseye güvenmiyoruz, bir tek kendimize güveniyoruz. Türkün Türk'ten başka da dostu yok, arkadaşı yok. Yaşasın Türk halkı. Türkiye, Azerbaycan zaten bu işin içinden çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin bilsin ki Türk milletinin kalbi onlarla atıyor"

Washington'da yaşayan Türk Mehmet Tavan da, "Sadece Azerbaycanlı kardeşlerimizin bilmesini istiyorum ki bütün Türk milletinin kalbi onlarla atıyor. Çünkü böyle zamanlarda aynı duyguyu paylaşmamız gerekiyor. Çünkü onların düşmanlığı sadece Azerbaycan'a değil. Onların düşmanlığı, onlar Türk olduğu içindir, başka hiçbir şey için değil" dedi. Tavan, "Yani sadece emin olun, onların iddia ettiği sözde soykırımın adını bile almak istemiyorum, bunun intikamını almaya çalışıyorlar Azerbaycan'la ve eminim bir gün göreceğiz çok yakın bir zamanda. Çünkü artık bu anlayış oluşmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Türkiye de güçleniyor, Azerbaycan'la Türkiye birlikte güçlenecek"

Tavan, "Azerbaycan ayrı bir millet değil, onlar da bir Türk milletinin parçası olduğunun farkına varmaya başladı artık, birleşmeye başladık ve şimdi görüyoruz ki birçok millet ittifaka geliyor Ermenistan'a karşı bir oluşum içinde, bu onları korkutacaktır. Eğer bir daha böyle bir şey olduğu vakit kesinlikle ama kesinlikle sözden öte bir şekilde bir karşılık verilmesi gerekiyor" dedi. Tavan, "Şimdiye kadarki problem buydu. Geliyor, saldırıyor, ondan sonra biz sadece kınama. Kınama ile olacak işler değil bu, eğer güçlüysen kazanırsın. Türkiye de güçleniyor, Azerbaycan'la Türkiye birlikte güçlenecek diğer o oluşumla birlikte. İnşallah Karabağ da özgürlüğüne kavuşacaktır çok yakında. Buna tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA