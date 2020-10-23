Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 13 köy daha işgalden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 13 köy daha işgalden kurtarıldı

23.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 13 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavend, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 13 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavend, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 13 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 13 köyün Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesindeki Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail bölgesindeki Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan bölgesindeki Venedli ve Mirzehesenli köylerini, Gubadlı bölgesindeki Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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