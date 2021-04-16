Ayvalık'taki Güneş Adası'nda mahsur kalan 48 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 48 sığınmacı kurtarıldı.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 48 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında, bir grup sığınmacının denize açıldıkları lastik botun Güneş Adası çevresinde sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, kendi imkanlarıyla Güneş Adası'na çıkan 48 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya