Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı
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Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek mültecileri kurtardı. Cunda Adası'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Güney Afrika uyruklu göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarla bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı
Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı
Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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