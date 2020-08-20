Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu
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Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulunduBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bitki toplayan çift, kıyıda bir erkek cesedi buldu.

20.08.2020 19:54 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:06

Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bitki toplayan çift, kıyıda bir erkek cesedi buldu. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Özgür Gündoğdu'ya (43) ait olduğu belirlendi.

Ayvalık ilçesinde aktarlara satmak için ot toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, Ayvalık merkez ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Lale Adası'nın Edremit Körfezi'ne bakan kısmındaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Meslek Lisesi'nin deniz kıyısında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Raif Çelikel'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı incelemede cesedin Özgür Gündoğdu'ya ait olduğu tespit edildi. Gündoğdu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgür Gündoğdu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ayvalık'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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