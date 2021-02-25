Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu
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Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu

25.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:33
Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin tarihi sokaklarında, 96 yıldır kurulan geleneksel Perşembe Pazarı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 ay sonra yeniden açıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin tarihi sokaklarında, 96 yıldır kurulan geleneksel Perşembe Pazarı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 ay sonra yeniden açıldı. 

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan bizzat alışveriş için gelen ziyaretçiler nedeniyle 'Ege'nin iki yakasını buluşturan pazar' olarak bilinen ve 96 yıldır Ayvalık'ın tarihi sokaklarında kurulan Perşembe Pazarı, pandemi nedeniyle 10 ay önce tezgah kapattı. Koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için geçen yıl nisan ayında Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla pazartesi günleri tuhafiye, perşembe günleri meyve- sebze bölümü olarak, sadece kapalı pazar yerinde hizmet veren pazar, 10 ay sonra yeniden açıldı. Ancak, yoğunluk yaşanmaması için sokak aralarındaki tezgahların tek sıra olarak açılmasına izin verildi. Bazı vatandaşlar, normalleşme sürecine geçilmeden önce alınan kararı erken bulurken, pazarcılar yaşanan durgunluk nedeniyle bir an önce normalleşme sürecine geçişi beklediklerini söyledi.


Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu
Ayvalık'ın tarihi pazarı,10 ay sonra yeniden kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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