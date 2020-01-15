AYM'ler renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor

15.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri, birbirinden renkli etkinliklerle dikkat çekiyor. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ile Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Yarıyıl Tatiline Merhaba" programına aileler yoğun ilgi gösterirken, çocuklar da gönüllerince eğlendi.



Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nin düzenlediği dönem sonu etkinlikleri kapsamında yüzme yarışmasına katılan çocuklar, birinciliğe kulaç attı. "Sporcu Beslenmesi" konulu seminere katılan çocuklar ise sporun yaşam kalitesine ve akademik hayata etkisi hakkında önemli bilgiler öğrendi. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını tanıtmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenledi. Kaşıkta pinpon taşıma, ip atlama, en hızlı spagetti yeme, yüz boyama oyunu, sandalye kapmaca, ip çekme, yoğurt yeme ve balon patlatma yarışmalarıyla çocuklar ve gençler kıyasıya yarışırken, aileleri de onlar kadar heyecan yaşadı. Kaşıkta pinpon taşıma oyununu kazanan Ali Muhammet Sait, "Kazandığım için çok mutluyum. Burada sık sık bu tür etkinliklerin yapılması bize moral oluyor. Tüm eğitmenlerime teşekkür ediyorum" derken, yoğurt yeme yarışmasında birinci olan Asya Demir ise şunları söyledi:



"Yarışmada arkadaşım Emine Yağmur ile birlikte birinci olduk. Yarışmadan önce arkadaşımla çok hızlı yiyeceğiz diye anlaştık. Birbirimize verdiğimiz sözü tuttuk ve biz kazandık. İkimiz de çok mutluyuz."



Sandalye kapma oyununu kazanan Zeynep Asya Diker'in velisi Firdevs İskender, "Çocuklarımız bu aktivitelerle çok eğleniyor. Bu sayede yeteneklerini geliştirip özgüven kazanıyorlar. Bu ilgiden memnunum ve katkılarından dolayı Aile Yaşam Merkezi ve Büyükşehir Belediyes'ne teşekkür ediyorum" dedi.



Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar Lokali üyeleri de "2020'ye Merhaba" temalı Türk halk müziği konseri düzenledi. Birbirinden güzel türküler seslendiren üyeler, davetlilere de keyifli bir gün yaşattı. Konsere kızıyla katılan Ayten Kızıltan, "Benim çocuğum engelli. Engelli çocuklarımız Aile Yaşam Merkezleri sayesinde bir birey olarak tanınıyor. Bu konserde kızım hem çok eğlendi hem de büyükleriyle güzel zaman geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Konserde şarkılara eşlik eden Hüseyin Çakır da, "Yerel yönetimlerin bu etkinlikleri düzenlemesi bizi çok mutlu ediyor. Ülkemizdeki tüm belediyelere örnek olabilecek etkinlikler yapılıyor. Burada çocuklar, yaşlılar, engeliler hepimiz iç içe eğlendik ve moral bulduk" dedi.



Hafta sonunda Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde "Enerji Tasarrufu" semineri, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde C Vitamini Şenliği ve "Sporcu Beslenmesi" semineri, yüzme yarışması, Yaşlılar Lokali Türk Halk Müziği Korosu konseri, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi'nde geleneksel oyunlar, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde sinema gösterimi, "Aile İçi İletişim" semineri, Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde 6. Körler Haftası Empati Parkuru, farkındalık gösterisi ve anket çalışması, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde yüzme yarışması ve sinema gösterimi düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA