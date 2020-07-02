Aylan Bebek Filmi Aylan Bebek filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aylan Bebek filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Aylan Bebek, 2 Eylül 2015 tarihinde ailesi ile birlikte Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışırken, annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kürdi'nin kısacık hayatını ve mülteci sorununu ele alıyor. Yönetmen: Ömer Sarıkaya Senaryo: Ömer Sarıkaya Oyuncular: Mike Mitchell (II), Wilma Elles, Toktam Aboozary, Ali Sabri Belaid, Aydan Çakır, Ahmet Öztürk, Mustafa Sever, Süleyman Soylu, Kadir Süleyman, Alexandre Koukos, Faik Akkuş, Halil İbrahim Kurt, Talat Atilla, Mansur Özdağan, Tülün Tınaş, Okan Kılmanoğlu, Kemal Sarıkaya, İrfan Yıldırımçakar, Celal Eren, Berna Ant, Umut Bütün, Tahir Bayraktaş, Kaan Uğur, Eymen Kaya, Mahmut Özdoğan, Vahap Ağırbaş, Ege Kaya, Goncagül Yeşil, Bahattin Öztürk, Cevat Irgalı, Nusret Baykara, Mustafa Ayhan, Hande Fırat, Kazım Acar, Hripsime Sargsyan, Şefik Sözer, Aydın Ayaydın, Ömer Günel, Ömer Faruk Türkkan Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Aylan Baby Yapımcı Firma: 0 Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe, İngilizce Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Aylan Bebek Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com