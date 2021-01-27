Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı plaketini aldı
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Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı plaketini aldı

27.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:08
Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı plaketini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) aralık ayının futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı'ya plaketi takdim edildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) aralık ayının futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı'ya plaketi takdim edildi.

Ödülüyle birlikte sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki milli futbolcu, "Fransa'da 'Ayın Oyuncusu' ödülünü kazanan ilk Türk olmanın gururunu yaşıyorum. Destek veren herkese tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinin (UNFP) internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenen ayın futbolcusu ödülüne Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Olympique Lyon'da forma giyen Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi aday gösterilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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