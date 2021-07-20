Aydoğan Cevahir kimdir? Aydoğan Cevahir kaç yaşında, nereli? Aydoğan Cevahir biyografisi!

İstanbul'da iş hayatı dışında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif roller alan Asıl mesleği inşaat sektörü, iş adamı olan Aydoğan Cevahir kimdir? Aydoğan Cevahir kaç yaşında, nereli? Aydoğan Cevahir mesleği nedir? Aydoğan Cevahir hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul'da iş hayatı dışında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif roller alan Asıl mesleği inşaat sektörü, iş adamı olan Aydoğan Cevahir kimdir? Aydoğan Cevahir kaç yaşında, nereli? Aydoğan Cevahir mesleği nedir? Aydoğan Cevahir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYDOĞAN CEVAHİR KİMDİR?

Aydoğan Cevahir aslen Trabzon'un Çaykara ilçesindendir.

Asıl mesleği inşaat sektörü, iş adamıdır.

Amcası İbrahim Cevahir Türkiye'nin önde gelen iş adamlarındandı ve 2015 yılında vefat etmişti.

Aydoğan Cevahir 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelse de hayatı İstanbul'da geçti.

İstanbul'da iş hayatı dışında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif roller aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1980'li yıllardan bu yana tanışıklığı bulunan Aydoğan Cevahir, AK Parti'de de çalışmalarda bulundu.

Yüksek eğitimini İngiltere'de yapan Aydoğan Cevahir, inşaat sektöründe büyük atılımlar yaptı.

Spor dünyasıyla da yakından ilgilenen Aydoğan Cevahir sırasıyla; Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Feriköy Spor Kulübü 2. Başkanlığı, Alibeyköy Spor Klubü Başkanlığı, Kireçburnu Spor Kulübü Başkanlığı ve Tarabya Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Beşiktaşlılar Cemiyeti Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Sanayici İş Adamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (KASİAD), Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Asrın Beşiktaşlılar Derneği Asbaşkanlığı, Karadeniz Vakfı Üyeliği ve Şişli Polis Hizmetlerini Geliştirme Destekleme Derneği Üyeliği bulunuyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Cevahir ileri derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

Aydoğan Cevahir, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanlığına adaylığını açıklayarak, "Hodri Meydan" dedi.