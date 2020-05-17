Aydın Vefa grubu 336 bin talebi yerine getirdi
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Aydın Vefa grubu 336 bin talebi yerine getirdi

Aydın'da Vefa Sosyal destek Grubu, 21 Mart 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında 336 bin 200 vatandaşın talebini karşıladı.

Aydın Vefa grubu 336 bin talebi yerine getirdi
17.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:43

Aydın'da Vefa Sosyal destek Grubu, 21 Mart 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında 336 bin 200 vatandaşın talebini karşıladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarının karşılanması için il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Öncelikle risk grubundaki vatandaşların, 112, 155 ve 156 ve 444 6981 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 17 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilerek uygun görülen ihtiyaçları karşılanıyor.

Aydın genelinde, uygulamanın başladığı 21 Mart Pazar gününden, 15 Mayıs Cuma gününe kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında Aydın genelinde toplamda 375 bin 322 vatandaşın çağrısına cevap verilirken, 336 bin 200 vatandaşın uygun görülen temel ihtiyaçları yanında, banka, sağlık ve diğer kurum hizmetleri karşılandı.

Aydınlı vatandaşlardan 13 bin 751'i 112 Acil Çağrı, 78 bin 967'i 155 polis, 20 bin 125'i Jandarma, 262 bin 479'u Vefa Destek çağrı merkezini arayarak istekte bulundu. 128 bin 531'i Market-Pazar Alışverişi, 22 bin 118'i Gıda Paketi, 48 bin 812'si Banka-PTT, 23 bin 776'sı Hastane-Eczane-Sağlık, 13 bin 926'sı Nakdi Sosyal Yardım, 24 bin 557'si Yol İzin İşlemleri, 65 bin 875 Dağıtılan Yemek, 8 bin 602'si Diğer olmak üzere vatandaşların istekleri Vefa Sosyal Destek Hattı tarafından yerine getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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