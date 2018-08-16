Aydın Mhp, Marmara Depremi Kurbanlarını Unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin yıl dönemine ilişkin mesaj yayımladı.

Pehlivan; "Tarihin bazı an ve kesitlerinde hayat susar, insan sükut eder, yalnızca felaket seslenir, acı dile gelir. 17 Ağustos 1999 tarihi işte böyledir. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Atıl değil; aktif, mücadeleci bir şekilde olası depremin hasarını en aza çekmenin yollarını bulmalıyız. 17 Ağustos 1999 başta olmak üzere, tüm depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Türk milletimizi, tüm insanlığı görünür, görünmez bütün musibetlerden korusun. Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim" dedi. - AYDIN