Aydın mehmetçiğe için incir kampanyası başlatıldı, 3 ton toplandı

15.10.2019 10:56

Mehmetçiğe için incir kampanyası başlatıldı, 3 ton toplandı

İNCİRİ OLMAYAN YAŞLI KADIN EVİNDEKİ ÇAY, ŞEKER VE BAKLİYATI GETİRDİ

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için kuru incir kampanyası başlatıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyada 3 ton kuru incir toplandı.

Yaş ve kuru incirde Aydın'ın önde gelen ilçesi Germencik'teki Ziraat Odası, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için harekete geçti. Türk askerine moral olması için kentte, kuru incir desteği kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar ellerindeki sofralık kuru incirleri, poşetlerle muhtarlıklara teslim etti. Kentte kilolarca incir toplandı. İnciri olmayan bir kadın ise evindeki çay, şeker ve kuru bakliyatları getirdi. Vatandaşın, Mehmetçik için seferber olması duygulandırdı. Kampanya kapsamında, 3 ton kuru incir toplandığı belirtildi. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, Türk askerinin daha iyi şeylere layık olduğunu vurguladı. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Aslan ise, Manevi olarak onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gözbebeğimiz Mehmetçiğe, göz nurumuz inciri gönderiyoruz dedi. Selatin Mahalle Muhtarı Fikret Kacar ve Bozköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güllü de halkın, Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için kampanyaya yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

Kaynak: DHA